Tajani: "Manovra va cambiata, no alle dichiarazioni di guerra"

"Non si risolvono i problemi con le dichiarazioni di guerra a destra e a manca, anche perché l'ultima dichiarazione di guerra dell'Italia non ha portato molta fortuna ai cittadini". Lo ha detto il presidente del Parlamento Ue, Antonio Tajani, commentando la manovra. "Credo sia giusto modificare - ha sottolineato Tajani - questa manovra per avere più crescita, meno pressione fiscale, più aiuti alle imprese e più aiuti per realizzare infrastrutture".