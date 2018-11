Tajani: "Manovra insostenibile, la maggioranza scricchiola"

Il presidente dell'Europarlamento Antonio Tajani sente "molti scricchiolii" nella maggioranza di governo. "La manovra è insostenibile - avverte Tajani secondo "Il Giornale" -, lo dicono i mercati. Non reggono i contenuti e ho sentito preoccupati tutti i capi di governo, che abbiamo ascoltato in un dibattito sul ruolo dell'Europa. Il problema non è solo il debito e il deficit ma, anche più del reddito di cittadinanza, la riforma della legge Fornero".