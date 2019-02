Tajani: "L'Italia è paralizzata, il governo decida cosa fare"

"Il governo decida cosa fare, abbia il coraggio di fare delle scelte, perché veti incrociati stanno bloccando, paralizzando il Paese, dalla Tav alla battaglia per la democrazia in Venezuela, insomma è un disastro". Lo ha detto il presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, aggiungendo che trova "molto grave che il governo italiano non voglia riconoscere il presidente ad interim del Venezuela come ha fatto il Parlamento Europeo".