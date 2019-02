Tajani: "Il lavoro sia la priorità per il nuovo Parlamento Ue"

"Il lavoro è il problema più importante da risolvere, non soltanto in Italia" e rappresenta quindi la sfida principale per le nuove istituzioni europee che nasceranno dopo il voto di maggio. Lo ha detto il presidente dell'Eurocamera, Antonio Tajani. "La disoccupazione giovanile è molto alta, quindi l'Europa deve essere uno strumento per combatterla", ha affermato Tajani, invocando tra altre cose più fondi per pmi, innovazione e ricerca.