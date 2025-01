Tajani: "Forza Italia unico centro, l'ispirazione di Sturzo e le idee di Craxi hanno sempre agito come bussola per noi"

In un'intervista al Messaggero il vicepremier, ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale e leader di Forza Italia Antonio Tajani, ha dichiarato: "Guido un partito che è cristiano e garantista in cui l'ispirazione molto moderna di Sturzo e le idee innovative di Craxi hanno sempre agito per noi come bussola. Il leader del Psi, Andreotti e Berlusconi sono stati i protagonisti della politica estera italiana negli scorsi decenni e dobbiamo molto a tutti e tre".