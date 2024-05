Tajani: "Draghi in Ue? Un partito dovrebbe candidarlo"

"Draghi non appartiene a un partito politico.

Serve che una forza politica lo candidi". Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, in collegamento con il Festival dell'Economia di Trento. "Il presidente del Consiglio è indicato di solito da forze diverse da quello della Commissione, ma ora mi chiedo chi lo propone. Mi sembra troppo presto per tirarlo per la giacchetta", ha aggiunto Tajani.