Tajani: "Accanimento su Toti, per le dimissioni deve decidere lui | Nostre armi a Kiev non per colpire la Russia"

"La posizione del governo italiano è molto chiara, noi aiutiamo l'Ucraina e in parlamento abbiamo sempre votato. Inviamo le armi perché se l'Ucraina è costretta alla resa non c'è pace. Se vogliamo una pace giusta dobbiamo permettere che l'Ucraina si difenda. La Nato e l'Italia non sono in guerra con la Russia, le nostre armi non saranno usate per colpire in territorio russo. Nessuno vuole fare il guerrafondaio, lavoriamo per la pace. La nostra posizione è alternativa a quella della Russia". Così il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, rispondendo a una domanda sulle frasi di Salvini, contrario ad aumentare la spesa militare per gli aiuti all'Ucraina. "Quella dell'andare verso il 2% è una tendenza, come ci chiede la Nato. Siamo sopra l'1,5% e ci dirigeremo verso il 2%" della spesa per la Difesa in percentuale al Pil, "ma non è una cosa che accadrà domani mattina", ha aggiunto.