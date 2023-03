Tajani a Tgcom24: "Italia protagonista nel mondo"

Con la recente missione del presidente del Consiglio Giorgia Meloni, in India ed Emirati Arabi Uniti, l'Italia assume un ruolo importante nell'area del Golfo e dell'Indo-Pacifico.

Lo ha detto il vice presidente del Consiglio e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, intervenuto a Tgcom24. "Nel mondo sono molti quelli che cercano un rapporto forte con il nostro Paese. L'Italia sta tornando a essere protagonista in tante aree del mondo per essere un interlocutore credibile", ha dichiarato Tajani. "In India ed Emirati abbiamo parlato anche di Libia, di Tunisia, della risoluzione alla radice della questione migratoria e di altri problemi", ha spiegato. "In India abbiamo presentato le nostre imprese che internazionalizzano il nostro saper fare. C'è spazio per fare ancora di più. Seicento imprese italiane lavorano e producono in India", ha precisato il ministro.