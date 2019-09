Taglio dei parlamentari, discussione alla Camera al via il 7 ottobre | Di Maio esulta: "Sarà legge, alla faccia di Salvini"

Il ddl costituzionale potrebbe diventare legge entro metà ottobre - Se verrà approvato senza modifiche, come prevede l'accordo di governo che ha dato vita al Conte bis, il disegno di legge costituzionale che taglia 345 parlamentari diventerà legge entro metà ottobre.



Di Maio: "Tagliamo i parlamentari alla faccia di Salvini" - "In questo momento tutti dicono che questo governo è nato per mantenere le poltrone e invece proprio questo governo le taglia, alla faccia di chi ha fatto cadere il (precedente) governo per non tagliare i parlamentari". Lo ha detto il capo politico del M5s, Luigi Di Maio, in una diretta Facebook da New York commentando la calendarizzazione del taglio dei parlamentari.



"Taglio eletti più importante della storia sarà legge grazie al M5s" - "Il taglio del numero dei parlamentari più importante della storia sarà legge grazie al M5s", ha specificato il ministro degli Esteri. In Aula, ha proseguito, "vedremo chi avrà il coraggio di non votare per il taglio dei parlamentari".



D'Incà: "Riforma importantissima, risparmio di 500 milioni a legislatura" - Il taglio dei parlamentari "è una riforma importantissima per il Paese, e sta alla base dell'accordo di programma su cui si regge il governo". Lo ha sottolineato il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Federico D'Incà. "Questa riforma - ha aggiunto - darà efficacia ed efficienza al Paese con il taglio di 345 parlamentari che consentirà un risparmio di 500 milioni di euro per ciascuna legislatura".



Delrio: "Pd di parola, la fiducia sia alla base della maggioranza" - "Noi siamo persone serie e di parole: il taglio dei parlamentari sarà esaminato dall'Aula della Camera, come previsto nell'accordo di programma, al primo calendario utile dei lavori parlamentari". E' quanto ha affermato il capogruppo del Pd alla Camera, Graziano Delrio, aggiungendo che "la fiducia deve essere la caratteristica di questa maggioranza".