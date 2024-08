Taglio dell'assegno unico, arriva la smentita del governo: "Notizie false"

"Queste modifiche, già pesanti per l'equilibrio dei conti dello Stato, avrebbero - prosegue Roccella - ulteriori implicazioni potenziali che andrebbero ben oltre quelle immediate, e per via giudiziaria potrebbero portare a un effetto domino incontrollabile. Dopo quello che è accaduto con il superbonus edilizio, che è arrivato a pesare sull'Italia per l'equivalente di venti finanziarie, è un'esperienza che sarebbe consigliabile non replicare. Sulle contestazioni dell'Europa all'assegno unico - dice Roccella - abbiamo chiesto più volte a tutte le forze politiche di esprimersi, abbiamo chiesto unità nella difesa di questo strumento perché è una questione che riguarda il bene comune, il bene delle famiglie italiane e non un interesse di parte. Ricordiamo tra l'altro che il modo in cui la misura è stata costruita è decisione del governo precedente e non di quello attuale, che pure è impegnato in una importante battaglia di difesa. Rinnoviamo quindi l'invito a tutte le forze politiche a pronunciarsi, perché più che le fantasie di fine agosto, vorremmo conoscere l'opinione di politici e operatori dell'informazione sulla procedura di infrazione europea". Secondo Roccella, "una sola cosa è chiara e indiscutibile: che il nostro governo non sottrarrà mai un solo euro alle famiglie, nei confronti delle quali il nostro impegno resta prioritario e trasversale a tutti i ministeri. Abbiamo impiegato per le famiglie tutte le risorse possibili, e non ci sono stati avanzi perché l'incremento dell'assegno, in particolare per le famiglie numerose e per quelle con particolari fragilità, è stato significativo, con una crescita della spesa da 16 a 20 miliardi. Continueremo a stare accanto alle famiglie e ai bambini, e su questo non c'è alcun dubbio. Finché ci saremo noi al governo - conclude -, i marziani sulla terra non arriveranno e le famiglie saranno sostenute".