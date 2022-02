Superbonus, Cingolani firma il decreto sui tetti massimi per lavori

I massimali aggiornano quelli già vigenti per l'Ecobonus, aumentandoli almeno del 20% in considerazione del maggior costo delle materie prime e dell'inflazione. "Si completa l'operazione che sta portando avanti il governo di porre un freno all'eccessiva lievitazione dei costi e riportare il Superbonus a un esercizio ragionevole che tuteli Stato e cittadini", afferma Cingolani.

I massimali, che saranno rivisti annualmente, non sono omnicomprensivi in modo da tener conto dell'eterogeneità dei possibili interventi, e pertanto sono stati esclusi Iva, gli oneri professionali e i costi di posa in opera.

Per tutti i costi non previsti nel decreto si farà riferimento ai i prezzari predisposti dalle Regioni e dalle Province autonome o ai listini delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti o ai prezzari della casa editrice DEI.

Per queste voci, al fine di evitare speculazioni, sarà comunque indispensabile l'asseverazione della congruità della spesa da parte di un tecnico abilitato.