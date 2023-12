Superbonus, raggiunto l'accordo nel governo: verso una misura ad hoc

Nel corso di un vertice convocato prima del Cdm, è stata trovata un'intesa per un nuovo intervento sul Superbonus.

Secondo fonti di maggioranza e di governo, ci sarebbe l'accordo per non inserire l'intervento nel decreto Milleproroghe ma in un provvedimento ad hoc. Non si tratterà, viene specificato, di una proroga ma di una misura mirata, nella quale sarà fissato un livello di stato di avanzamento lavori che rientrerà nel 110% da definire in base ai costi. Forza Italia: "Il bonus edilizio al 110% resta comunque per coloro che hanno reddito basso e non hanno completato i lavori".