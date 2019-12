“Striscia la Notizia”, il fuorionda di Renzi: “Stavo per dire la verità, ma non si può dire”

Un’intervista un po’ “faticosa” quella rilasciata da Matteo Renzi ai microfoni del Tg5, tanto da finire a “Striscia la Notizia”. Dopo una serie di papere del leader di Italia Viva, costretto a ripetere più volte alcune risposte, l’ex premier si lascia scappare un commento piuttosto strano.

Si parla dell’inchiesta sulla Fondazione Open e della scelta di Renzi di denunciare per diffamazione alcune persone, tra cui Marco Travaglio. “Mi sono rivolto proprio a quei giudici, al dott Creazzo, chiedendo in primis perché non mi state… No – si interrompe Renzi – perché non mi state no, stavo per dire la verità ma non si può dire”, spiega l’ex segretario del Pd.

E sul ministro della Giustizia aggiunge: “Bonafede non sa di cosa sta parlando, talvolta gli capita”, la risposta ufficiale. Ma nel fuorionda rincara la dose: “In realtà la frase da dire è…". ”Che non capisce un..”, conclude la frase il giornalista. “Questo non lo posso dire, però...", aggiunge Renzi.