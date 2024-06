Strage Ustica, post contro Sergio Mattarella: verifiche della polizia postale

"La notizia è palesemente falsa. Il presidente della Repubblica non ha alcuna competenza sul segreto di Stato. Il presidente Mattarella non ha mai pronunciato le parole che gli vengono attribuite. E' ignobile e vergognoso far circolare sul web tali menzogne. Il contenuto dei post e dei relativi commenti sono stati segnalati alle autorità competenti per accertare se sussistano estremi di reato". Sono le parole diffuse dall'ufficio stampa del Quirinale per smentire la notizia.