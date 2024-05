Strage di Capaci, Mattarella: la mafia si può sconfiggere, tenere alta la guardia

"Come sostenevano Falcone e Borsellino, la Repubblica ha dimostrato che la mafia può essere sconfitta e che è destinata a finire.

L'impegno nel combatterla non viene mai meno". Lo afferma il presidente della Repubblica Sergio Mattarella in occasione del 32esimo anniversario della strage di Capaci. "I tentativi di inquinamento della società civile, le intimidazioni nei confronti degli operatori economici, sono sempre in agguato. La Giornata della legalità che si celebra vuole essere il segno di una responsabilità comune. È necessario tenere alta la vigilanza. Gli anticorpi istituzionali, la mobilitazione sociale per impedire che le organizzazioni mafiose trovino sponde in aree grigie e compiacenti, non possono essere indeboliti", sottolinea il Capo dello Stato.