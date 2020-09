Stipendio di Tridico, Inps: "Nessun compenso retroattivo al presidente"

Inps e ministero del Lavoro intervengono per chiarire le dinamiche sul calcolo dello stipendio di Pasquale Tridico, dopo le polemiche alimentate da alcuni organi di stampa. L'Istituto fa sapere di non aver corrisposto al presidente compensi arretrati in seguito all'emanazione del Decreto del 7 agosto 2020 e, in ogni caso, di non aver mai previsto l'erogazione di un compenso arretrato per il periodo che va da maggio 2019 al 15 aprile 2020.