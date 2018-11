Spread, come influisce sui tassi dei mutui

L’aumento dello spread ha effetti concreti sulle tasche dei cittadini? ‘Quarta Repubblica’, armata di telecamera nascosta, è andata a chiederlo direttamente alle banche e la risposta nelle tre filiali visitate è sempre la stessa: “Se tu fossi venuta qui prima dell’estate il tasso del mutuo sarebbe più basso”. Una certezza: con lo spread in aumento i tassi dei mutui aumentano e i dipendenti spiegano il perché: “Se quello che c’è dentro la banca si svaluta, io devo recuperare aumentandoti i costi. Quindi anche noi abbiamo inserito dei piccoli costi che prima non c’erano”. Nella seconda banca in cui l'inviata è entrata la risposta non cambia: “Prima dell’estate le condizioni erano sicuramente migliori”. Una differenza di 50 euro tra un mutuo richiesto prima dell’estate e uno fatto oggi.