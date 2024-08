Lo sport "è un farmaco", al via iter legislativo per inserirlo nella ricetta medica

I numeri, ricorda Sbrollini, "evidenziano che l'esercizio fisico, nonostante sia un fattore determinante per la salute degli individui, è ancora poco praticato. I dati dell'Eurobarometro dicono che nell'Unione europea il 45% delle persone afferma di non fare mai esercizio fisico o praticare sport e una su tre ha livelli insufficienti di attività fisica". Secondo Il rapporto congiunto dell'Oms e dell'Ocse "Step up! Affrontare il peso dell'insufficiente attività fisica in Europa", aggiunge la senatrice, che è anche presidente dell'Intergruppo Parlamentare Obesità, diabete e malattie croniche non trasmissibili, "con un aumento dell'attività fisica a 150 minuti a settimana, si eviterebbero in Europa 11,5 milioni di nuovi casi di malattie non trasmissibili entro il 2050, tra cui 3,8 milioni di casi di malattie cardiovascolari, un milione di casi di diabete di tipo 2, oltre 400.000 casi di diversi tumori. In Italia il costo dell'inattività fisica è stimato a 1,3 miliardi di euro nei prossimi 30 anni. Da qui l'importanza di un'iniziativa legislativa che consenta finalmente di prescrivere l'esercizio fisico esattamente come un farmaco".