Speranza: meno giochi di Palazzo, ora un patto per la Sanità

"La sfida è alta, ora meno giochi di Palazzo e più risposte al Paese. E un grande patto per la Sanità , nuovi investimenti e una riforma del servizio sanitario". Sono questi i punti essenziali da sviluppare sul campo sanitario per il ministro della Salute Roberto Speranza che invita alla prudenza sul coronavirus . Sul fronte pensioni, spiega, "la priorità è trovare uno strumento che tuteli il futuro di chi vive una condizione di fragilità ".

Quanto al taglio dell'Iva, "è una delle ipotesi emerse nel confronto con i soggetti sociali", conferma Speranza in un 'intervista a La Stampa. "Io penso che la priorità sia far ripartire la domanda, dobbiamo valutare gli strumenti migliori per farlo". E riguardo al taglio del cuneo fiscale, il ministro ricorda: "Ci abbiamo messo 3 miliardi per quest`anno e 5 per il prossimo, è un intervento consistente. Dobbiamo insistere".

Speranza poi sottolinea la necessità "di ricominciare a puntare sulla difesa del servizio sanitario nazionale. È una convinzione che vedo nel governo e oltre", aggiunge. Alla domanda se conta di convincere il M5s su questo tema, il ministro risponde: "Sono già convinti che serva una stagione di investimenti senza precedenti".