Elezioni 2022, Emma Bonino a Giorgia Meloni: "Abortire non è un dovere, si può essere liberi di scegliere"

"

A Giorgia Meloni voglio dire che abortire oggi non è un dovere

non parliamo di libertà di non abortire: quella già c'è

Emma Bonino

Stasera Italia

Fratelli d'Italia

, si può essere liberi di scegliere. È uno strumento doloroso per chi non può sostenere una gravidanza per i suoi motivi personali,". A parlare èche in collegamento a "" si rivolge direttamente alla leader diche durante un comizio elettorale a Genova ha dichiarato: "Vogliamo dare il diritto alle donne che pensano che l'aborto sia l'unica scelta che hanno, di fare una scelta diversa".

"Io non ho niente contro l'obiettore di coscienza individuale - continua la leader di

+Europa

penso che le strutture debbano applicare la legge

- peròe ci sono modi per trovare ginecologi non obiettori. Lo hanno già fatto alcune regioni aprendo concorsi a ginecologi non obiettori", conclude Bonino.