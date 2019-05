Comunali: Maroni jr eletto con il centrosinistra, Cecchetto manca la poltrona di sindaco per 400 voti | Scoppola per Diego Fusaro

Tra figli d'arte, vip e "pseudovip", c'è chi sale e c'è chi scende. Fabrizio Maroni, il figlio di Roberto, alla fine ce l'ha fatta: entra in consiglio comunale a Lozza, in provincia di Varese, grazie al successo della sua lista vicino al centrosinistra – “Comunità e Comune Uniti per Lozza”- che sosteneva il sindaco Licata in contrapposizione alla leghista Mara Rossi. Ha ottenuto 51 preferenze. Successo, di portata decisamente maggiore, anche per il patron del Papeete Beach di Milano Marittima, Massimo Casanova. L'imprenditore balneare però siederà tra i banchi del Parlamento Ue grazie alla sua corsa con la Lega.