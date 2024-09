Luca Campana ha ritirato la querela nei confronti del deputato Emanuele Pozzolo, per lo sparo di Capodanno a Rosazza (Biella) in cui rimase ferito a una gamba. È stato trovato un accordo economico e per mercoledì 9 ottobre, in tribunale a Biella, è fissata l'udienza davanti al Gip. "E' stato raggiunto un accordo, siamo soddisfatti, ci stavamo lavorando da tempo", ha commentato l'avvocato di Campana.