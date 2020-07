Sonetto romanesco dedicato a Virginia Raggi, i romani da "gente de fogna" diventano "gente da poco"

I romani non sono "gente de fogna" ma "gente da poco" secondo il sonetto romanesco firmato da Franco Ferrari e pubblicato sul blog di Beppe Grillo per invitare Virginia Raggi ad abbandonare una città che non la merita. L'autore di quei versi ha infatti deciso di correggersi, dopo la bufera che si è scatenata sul passaggio, su consiglio dello stesso sindaco a cui il componimento è dedicato. Quel "gente de fogna" aveva suscitato l'ira delle destre ed è stato riscritto con una formula più "politically correct".