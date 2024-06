Solagna (Vicenza), donne all'opposizione e uomini in maggioranza: consiglio comunale diviso a metà

La candidata, citata dal giornale di Vicenza, non nasconde la propria delusione: "Pensavo a un risultato diverso - spiega -, siamo convinti di aver fatto bene ma probabilmente la nostra proposta di cambiamento non è stata capita o non è quello che Solagna vuole. Desidero comunque ringraziare il mio elettorato che ha creduto in noi. Ora cercheremo di essere costruttivi e attenti per tutto quello che sarà il futuro".