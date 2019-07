Slitta il collegio Ue per decidere l'infrazione sull'Italia: verso riunione mercoledì | Matterella fiducioso su trattativa

Conte: numeri positivi, confido di evitare procedura - "Confido sempre di poter evitare" la procedura d'infrazione, "certo, i numeri sono sempre quelli: positivi, non sono cambiati". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte a margine del Consiglio dei ministri. Per quanto riguarda gli avvertimenti arrivati dal commissario Oettinger, Conte dice: "Non mi fate commentare singole valutazioni di singoli commissari: ora il percorso è molto chiaro, parliamo con atti, oggi deliberiamo l'assestamento e la rendicontazione. Manderemo quegli atti". Conte: garantiamo maggiori entrate e risparmi di spesa - Ma quanti miliardi l'Italia garantirà all'Ue per evitare la procedura d'infrazione? "La nostra provvista finanziaria ammonta a risparmi di spesa e maggiori entrate. Punto". Dice in modo categorico senza entrare nei dettagli il premier Giuseppe Conte. Mattarella: non vedo ragione per aprire infrazione Ue - "Noi crediamo che la procedura di infrazione non abbia ragione di essere aperta". Lo ha detto il presidente Sergio Mattarella rispondendo a Vienna alla domanda di un giornalista austriaco dopo un colloquio con il presidente austriaco Alexander Van der Bellen.

Oettinger: possibile infrazione Italia in settimana - Se il governo italiano non attuerà significative misure di austerità, la Commissione europea potrebbe avviare la procedura di infrazione in questa settimana. Lo ha detto il commissario europeo al Bilancio, Guenther Oettinger, in una intervista al Rhenische Post. "Bisogna vedere se, in questi giorni, gli italiani soddisferanno le richieste della Commissione per quanto riguarda sia le entrate sia le uscite del progetto di bilancio per il 2020. Se non lo faranno, non avremo margini di manovra per evitare la procedura di infrazione", sostiene Oettinger. Secondo il commissario Ue, "il governo di Roma deve pensarci tre volte prima di deludere le aspettative dell'Ue". E avverte: "un conflitto crescente con Bruxelles potrebbe scuotere la fiducia" degli investitori a lungo termine.