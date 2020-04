Sito Inps in tilt, Bellanova a "Fatti e Misfatti": "Commessi errori, il governo si assuma la responsabilità"

Il ministro Teresa Bellanova, ospite del direttore Paolo Liguori a "Fatti e Misfatti" torna sul caso del sito dell'Inps andato in tilt mercoledì, primo giorno in cui era possibile presentare le domande di indennità per fronteggiare l’emergenza coronavirus da parte di autonomi e partite Iva. "Non si scarichi la responsabilità sui tecnici informatici che fanno sforzi per tenere in piedi il sistema", tuona Bellanova. "Sono stati commessi degli errori: è stato un errore parlare di clic day e di pagamenti in ordine cronologico. E' stato creato allarme nel momento in cui bisogna dare serenità alla persone, il governo se ne assuma la responsabilità".