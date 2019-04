Siri indagato per corruzione, Di Maio: "Questione morale, si dimetta" | Salvini: "Ho piena fiducia in lui"

Di Maio: "Questione morale e politica" - "Auguro a Siri di risultare innocente e siamo pronti a riaccoglierlo nel governo quando la sua posizione sarà chiarita", afferma il ministro del Lavoro. "Non so se Salvini sia d'accordo con questa mia linea intransigente, ma è mio dovere tutelare il governo e l'integrità delle istituzioni. Un sottosegretario indagato per fatti legati alla mafia è un fatto grave. Non è più una questione tecnica giuridica, ma morale e politica. Va bene rispettare i tre gradi di giudizio, ma se i fatti dovessero essere questi è chiaro che Siri dovrebbe dimettersi".



Lega: "Piena fiducia in Siri" - Sulla vicenda è intervenuta anche la Lega, che in una nota conferma "piena fiducia nel sottosegretario Armando Siri, nella sua correttezza. L'auspicio è che le indagini siano veloci per non lasciare alcuna ombra". Fiducia confermata anche dal leader del Carroccio: "Ho sentito Siri, ha letto dell'inchiesta sui giornali, è assurdo. Lo conosco, lo stimo, non ho dubbio alcuno, peraltro stiamo parlando di qualcosa che non è finito neanche nel Def".



Salvini: "Mai chieste dimissioni per indagati M5s" - "Siri non si deve dimettere. C'è solo un'iscrizione nel registro degli indagati e solo se sarà poi condannato dovrà mettersi da parte", dichiara ancora Salvini. E aggiunge: "Non ho mai chiesto di far dimettere la Raggi o parlamentari dei Cinque Stelle quando anch'essi sono stati indagati".