Siri, Conte: "Per me il caso è chiuso" | Ma Salvini: "Serve un rinvio a giudizio"

Sulle dimissioni di Siri per il premier Giuseppe Conte non esiste più nessun caso , per lui la vicenda si è chiusa alla sua conferenza stampa nella quale ha chiesto un passo indietro al sottosegretario leghista. "Per me non è più all'ordine del giorno, quello che dovevo dire e fare è stato detto e fatto, ho preso una decisione e l' ho comunicata". Ora, prima di arrivare alla "conta" nel Cdm di mercoledì, ci si aspetta quel senso istituzionale chiesto alla Lega ma, a sentire Salvini , non ci sarà: " Che ci sia almeno un rinvio a giudizio , non dico una condanna - dice al Corriere della Sera - altrimenti la democrazia è a rischio" .

Per il ministro dell'Interno non si tratta di nessun attaccamento alla poltrona, come gli è stato imputato più volte in questi giorni, ma di prudenza: "Condannare, dimissionare, linciare una persona sulla base di chiacchierate telefoniche di altre persone, io temo sia pericoloso per la democrazia. La scardina, e scardina i principi costituzionali di garanzia". "Che ci sia quanto meno un rinvio a giudizio, santo cielo... Non si dice una condanna in terzo grado, ma nemmeno può bastare l' apertura di un'indagine basata su una telefonata tra due persone che parlano di una terza".



Ma in ogni caso, il governo non è a rischio con il prossimo Consiglio dei ministri: "Che cosa succede mercoledì? Niente. Giovedì? Niente. E niente sabato e domenica...". Stessa opinione di Giuseppe Conte, che nonostante il pugno duro su Siri, non ha dubbi sulla tenuta dell'esecutivo: "Non resta che aspettare, e nessuno veramente crede a una crisi prima del voto europeo per una poltrona", dicono nel suo staff: Resta ovviamente l'auspicio che non si debba arrivare alla conta del Cdm per fare prendere atto alla Lega della esplicita richiesta del premier, ma in tal caso i numeri sarebbero dalla parte del M5s.