Pontoglio (Brescia), sindaco leghista nega la cittadinanza a una marocchina (in Italia da 21 anni): "Non sa l'italiano"

Il sindaco di Pontoglio (Brescia), Alessandro Pozzi, ha negato la cittadinanza a una donna marocchina che, in Italia dal 2003 - così scrive il primo cittadino - ha dimostrato "non solo di non possedere il livello minimo di conoscenza della lingua italiana ma, ancor più preoccupante, durante la cerimonia ha mostrato difficoltà nel capire la richiesta di pronunciare il giuramento richiesto dalla normativa".

La dichiarazione in questione è "Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservare la Costituzione e le leggi dello Stato": in questo caso ha funzionato come la goccia che ha fatto traboccare il vaso della cittadinanza (negata).