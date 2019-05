Silvio Berlusconi, parla Pier Silvio: "Sta sempre meglio ma deve riposare"

"Mio padre sta bene come ho avuto modo di dire mercoledì. E' stata una bella botta però ha superato l'intervento alla grande - ha detto parlando con la stampa -. E' un uomo forte e anche questa vicenda è stata un insegnamento, lo dico da figlio, perché ha uno spirito unico davvero. Adesso starà a lui ma, conoscendolo, penso che sia pronto per la volata finale" della campagna elettorale. Il presidente di Forza Italia, come spiegato sempre in mattinata dalla senatrice di Forza Italia Licia Ronzulli, sarebbe pronto a recuperare gli appuntamenti elettorali persi a causa della degenza in ospedale: "Mi auguro che lo faccia con un po' di riguardo. Ma lui è così, è un combattente", ha concluso Pier Silvio.



Ronzulli: "Si è alzato, vuole tornare a casa" - "E' sveglio, si è alzato, è in poltrona e ha letto la rassegna stampa", ha detto la senatrice di Forza Italia e stretta collaboratrice di Berlusconi, Licia Ronzulli. "Il decorso post operatorio va avanti in modo ottimale. E' stato visitato dal professor Rosati e dal professor Zangrillo già questa mattina. Aspettiamo di capire quando ci saranno le dimissioni", ha detto ancora. Secondo Ronzulli, Berlusconi "vuole tornare in campagna elettorale penso che recupereremo questa settimana già dalla prossima, valutera' evento per evento. Lui scalpita". Licia Ronzulli ha poi riferito che il leader di Forza Italia saluta e ringrazia tutti i giornalisti che seguono le sue condizioni appostati fuori dall'ospedale: "vi saluta e vi ringrazia, anche per la pazienza e l'attesa qui, così come ringrazia tanto per l'affetto che tutti gli stanno dimostrando in questo momento".



Gelmini: "Berlusconi domenica a casa, pronto a tornare" - "Il Presidente Berlusconi sta meglio, lo abbiamo sentito, ci manda i suoi saluti e ci rassicura sul fatto che, nel giro di poco tempo, sarà perfettamente ristabilito e sarà in grado di riprendere questa campagna elettorale". Lo ha detto la capogruppo alla Camera di Forza Italia, Mariastella Gelmini, aprendo la riunione dei deputati, che hanno accolto la notizia con una standing ovation. "Domenica, intanto, tornerà a casa - ha aggiunto -. Siamo con lui, con gratitudine e affetto".