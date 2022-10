Governo, vertice tra Silvio Berlusconi e Giorgia Meloni: segui la diretta

"Mi preoccupano molto le parole pronunciate oggi dal sindaco Sala sulla formazione del Governo e delle ipotetiche tensioni tra Salvini, Meloni e Berlusconi". Cosi' Samuele Piscina, consigliere comunale di Milano e vicecommissario cittadino della Lega. "Secondo il primo cittadino, Salvini e Berlusconi - aggiunge - dovrebbero sentirsi a disagio a essere guidati nel Governo da Giorgia Meloni per il fatto che sia una donna. Un'uscita davvero infelice che solo chi non pone sullo stesso piano uomo e donna potrebbe pensare e pronunciare. Spiace davvero che il Sindaco ritenga inferiore la Meloni solo perche' e' donna e non si renda conto che nella formazione di un Governo esistano, come e' giusto che sia, degli equilibri che in completa serenita' e' giusto trovare nella coalizione, indipendentemente dal sesso dei singoli, ma basato sulle competenze delle persone".