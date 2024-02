Sicurezza stradale, spot del Mit senza cinture: è polemica | Il regista: "Sarà cambiato"

Polemica sui nuovi spot del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per promuovere la sicurezza stradale mettendo in risalto comportamenti pericolosi tra quelli che creano maggiori incidenti stradali: l'uso di droghe, la distrazione per i telefonini, l'alta velocità.

I ragazzi usati per raccontare gli episodi, cercando di fotografare momenti di euforia, sono quasi sempre senza cintura. Ma i filmati saranno cambiati, assicura il regista Daniele Falleri, che si dice rammaricato, mentre il Mit specifica che gli spot non sono ancora andati in onda sulla tv pubblica né è stata definita la loro effettiva programmazione.