Sicurezza, Salvini: da giugno pistola elettrica alle forze dell'ordine

A giugno arriva in dotazione delle forze dell'ordine la pistola elettrica. Lo ha annunciato il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, intervenendo alla conferenza programmatica della Lega Lazio a Roma. Il vicepremier ha poi sottolineato la necessità di "aumentare le pene per gli spacciatori e ridurre la quantità di cui possono essere in possesso per evitare la galera".