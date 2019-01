Sicurezza, lunedì i sindaci incontreranno Conte | Ma Salvini non molla: "Prendete un caffè, ma il decreto non cambia"

L'associazione dei sindaci "deve rimanere unita e deve porsi in maniera costruttiva e non antagonista su questo tema", afferma ancora Roberto Pella. "Lavoriamo alla definizione di un documento tecnico non politico sui contenuti di questo provvedimento".



Salvini: "Fa bene Conte a prendere un caffè coi sindaci" - Intanto continua la polemica tra Matteo Salvini e i primi cittadini contrari al provvedimento, con il ministro dell'Interno che dichiara: "Fa bene il presidente Conte a incontrare i sindaci. Un caffè non si nega a nessuno. Ovviamente il decreto funziona, non si tocca e rimane così com'è, applicato e apprezzato dal 99% dei sindaci".



Decaro: "Meglio una camomilla" - Le dichiarazioni del vicepremier hanno provocato la pronta risposta dell'Anci, che per bocca del suo presidente Antonio Decaro ironizza così: "Un caffè con Conte? E' meglio che ci prendiamo una camomilla così siamo tutti più tranquilli e rilanciamo il dialogo che aiuta le istituzioni a riconoscersi legittimamente".



Orlando: "Salvini volgare perché non ha argomenti" - Nelle querelle interviene anche il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, "capofila" della protesta nei confronti del ministro dell'Interno. "Salvini con un'inaudita volgarità non solo disprezza i migranti e gli italiani, ma anche le istituzioni. Il suo nervosismo è segno di mancanza di argomenti". Al termine del direttivo dell'Anci a Roma, il primo cittadino palermitano ha detto che "lasciar urlare" Salvini e di "cercare un giudice per far valere l'incostituzionalità di queste norme".