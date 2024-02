Sicurezza sul lavoro, dal primo ottobre arriva la patente a punti nei cantieri | Bombardieri: "La vita di un operaio vale 20 crediti"

Dal primo ottobre al via l'obbligo di patente a punti (con bonus e malus) per le imprese e per i lavoratori autonomi dei cantieri temporanei o mobili.

Tgcom24

Rilasciata dall'Ispettorato nazionale del lavoro La patente, si legge nella bozza, è rilasciata, in formato digitale, dalla competente sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro subordinatamente al possesso dei seguenti requisiti da parte del responsabile legale dell'impresa o del lavoratore autonomo richiedente:

- iscrizione alla camera di commercio industria e artigianato;

- adempimento, da parte del datore di lavoro, dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori dell'impresa, degli obblighi formativi di cui all'articolo 37;

- adempimento, da parte dei lavoratori autonomi, degli obblighi formativi previsti dal presente decreto;possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità (DURC);

- possesso del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR);

- possesso del Documento Unico di Regolarità Fiscale (DURF).

Punteggio iniziale di 30 punti Nelle more del rilascio della patente è comunque consentito lo svolgimento delle attività di cui al Titolo IV, salva diversa comunicazione notificata dalla competente sede dell'Ispettorato del lavoro.La patente è dotata di un punteggio iniziale di trenta crediti e consente di operare nei cantieri temporanei o mobili con una dotazione pari o superiore a 15 crediti.

Le decurtazioni in base alle violazioni La patente prevede decurtazioni da 5 a 10 punti in caso di violazioni delle norme di sicurezza e decurtazioni di 20 crediti in caso di incidenti che provochino la morte di un lavoratore, di 15 crediti per incidenti che provochino inabilità permanente e 10 crediti per inabilità superiori a 40 giorni. Nel caso di morte o inabilità permanente la patente potrà essere sospesa per un massimo di 12 mesi.

Bombardieri (Uil): "La vita di un lavoratore vale 20 crediti" "Qui la gente continua a morire, di chiacchiere ne abbiamo le tasche piene". Così il leader della Uil, Pierpaolo Bombardieri, al termine dell'incontro con il governo sulla sicurezza sul lavoro. "Parziali risposte" e "in un clima che non è quello che ci dovrebbe esserci quando si parla di morti sul lavoro. Non ci siamo. Troppa timidezza", e "non c'è una copertura economica chiara. Tutto è da decidere e da definire". Tra le risposte "la patente a crediti c'è, ma la vita di un lavoratore vale 20 crediti: si può lavorare con 15 e 5 si recuperano con un corso di formazione".