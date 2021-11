Sicurezza, Lamorgese: gli estremisti sono un'insidia seria

Ansa

Per Luciana Lamorgese, non si deve mai abbassare la guardia di fronte al "rischio che sparute minoranze di estremisti possano turbare il pacifico svolgimento delle forme di protesta, con l'unico obiettivo di creare disordini" perché rappresentano "insidie serie". Sui rave party illegali, la ministra dell'Interno punta il dito contro le leggi in vigore: serve "un intervento normativo per rafforzare il sistema di prevenzione e contrasto".