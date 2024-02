Sicilia, FdI diserta la giunta Schifani: spaccatura nella maggioranza

FdI diserta il voto sulle nomine

In pochi minuti si è consumata la battaglia finale con l’aula che, complice il voto segreto, ha bocciato la norma “salva-ineleggibili”, cara a Fratelli d’Italia e che avrebbe permesso di "sanare" la posizione di quattro deputati (tre meloniani e uno dell'opposizione) nei confronti dei quali sono in corso giudizi nei Tribunali di competenza a fronte di ricorsi presentati dai primi dei non eletti due anni fa. La norma è stata cassata nonostante la presenza in aula del governatore Renato Schifani. In realtà, la partita è più complessa, perché si incastra con le nomine dei manager di aziende e ospedali, varati dal governo Schifani, in assenza degli assessori in quota FdI che, stizziti per la mancata approvazione della norma, sono usciti dall’aula e si sono riuniti nella Torre Pisana di Palazzo dei Normanni.