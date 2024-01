Autonomia, il ddl passa al Senato con 110 sì: esulta la Lega

Il Senato ha dato il via libera al disegno di legge sull'Autonomia, tanto voluto dalla Lega.

Sono stati 110 i sì, 64 i no, 3 gli astenuti. Il provvedimento, che ha iniziato il suo iter a palazzo Madama, passa alla Camera. Il ministro dei Trasporti e vicepremier Matteo Salvini, rivolgendo un pensiero a Roberto Maroni, sottolinea come sia "un passo importante verso un Paese più moderno ed efficiente". Non è d'accordo il Pd, che attacca: "E' un giorno triste per l'Italia, ma non finisce qui".