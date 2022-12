Senato, al via indagine su intercettazioni della Commissione Giustizia

Al Senato la Commissione Giustizia ha deciso di avviare un'indagine conoscitiva sul fenomeno delle intercettazioni in Italia.

"Tutti i gruppi parlamentari si sono detti d'accordo", ha spiegato la presidente della Commissione Giulia Bongiorno. E' stato dato il via all'indagine anche in vista della riforma annunciata dal Guardasigilli Carlo Nordio volta a limitare fortemente l'uso degli ascolti telefonici per i reati diversi dall'associazione mafiosa e per il terrorismo.