Passa al Senato il ddl sul premierato, Meloni: "Rafforzata la democrazia"

"Con il voto di oggi in Senato, abbiamo messo la prima pietra di una riforma storica che farà dell'Italia un Paese stabile, competitivo e credibile. Da qui non si torna indietro: il treno del Premierato è partito e non si fermerà. Chi si oppone non vuole il bene dell'Italia, preferisce lasciare le cose come stanno e difendere un sistema che ci ha portati ad avere 68 governi in 76 anni. Tutti i partiti, di destra e di sinistra, da 40 anni hanno provato a risolvere il grande problema dell'instabilità. Noi andremo fino in fondo". Così il ministro per le Riforme, Elisabetta Casellati, dopo il prima via libera del Senato al premierato. "Gli italiani - aggiunge - sceglieranno non solo i loro rappresentanti in Parlamento ma anche il Presidente del Consiglio. Una certezza che riporterà gli elettori alle urne. Il loro voto non finirà più nel cestino perché con il premierato, non ci saranno più giochi di palazzo, inciuci, ribaltoni e governi tecnici".