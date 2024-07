Il Senato approva il decreto per lo Sport: è legge

Con 98 sì, 70 no, un astenuto il Senato approva il decreto per Sport e Scuola per il quale il governo aveva chiesto il voto di fiducia. Il provvedimento, che prevede, tra l'altro, norme che riguardano l'obbligo dell'insegnamento dell'italiano per gli studenti stranieri e il potenziamento del sostegno per gli alunni con disabilità, era già stato approvato dalla Camera il 17 luglio. Tra le misure, ci sono anche quelle che riguardano le Olimpiadi Milano-Cortina, come quella che dà all'a.d. della società responsabile per le infrastrutture anche le funzioni di commissario straordinario per la realizzazione di alcune opere.