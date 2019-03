Secondo giorno italiano per Xi Jinping: oggi la firma del memorandum

Seconda giornata italiana per il presidente cinese Xi Jinping, con un calendario fitto di appuntamenti. Dopo il commiato ufficiale al Quirinale, è in programma la firma del memorandum sulla nuova "Via della Seta" con il premier, Giuseppe Conte. Quindi il leader cinese volerà a Palermo per una visita lampo a conclusione del viaggio nel nostro Paese.