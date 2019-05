Sea Watch, Di Maio: "Salvini arrogante come Renzi, la Lega è in difficoltà

La linea dura di Matteo Salvini contro la Sea Watch diventa un nuovo terreno di scontro tra i due alleati di governo. In particolare non sono piaciute al M5s le parole del ministro dell'Interno della Lega sul premier Conte . "Non posso commentare l'arroganza di questo tipo, che ricorda Renzi", afferma il vicepremier Luigi Di Maio . "Questa prepotenza aumenta, soprattutto sui migranti, quando la Lega è in difficoltà con gli scandali di corruzione", aggiunge.

"Non sentiamo la mancanza di uomini soli al comando" - Dal leader M5s arrivano parole molto dure nei confronti del collega. "Dalle continue dichiarazioni che escono - dice - è evidente che c'è chi vuole alzare il livello di scontro. Non c'è molto da aggiungere rispetto agli attacchi al presidente del Consiglio, che ha tutto il sostegno mio e del governo. Dico solo che per la legge dei grandi numeri, se tutti pensano una cosa e c'è un singolo contrario, forse ha torto il singolo. Di uomini soli al comando ne abbiamo già avuti e in Italia non ne sentiamo certo la mancanza". Secondo Di Maio, i continui attacchi di Salvini mirano a "spostare l'attenzione mediatica dalle continue notizie di rappresentanti della Lega coinvolti in casi di corruzione".