Scuola, Valditara: "Ripristinare autorità e via cultura sessantottina" | "Colpire nel portafoglio chi aggredisce i docenti"

Nella scuola "dobbiamo ripristinare il principio di autorità.

Dobbiamo sconfiggere la cultura sessantottina che nega le radici dell'autorità e dunque l'autorevolezza di chi dirige una scuola e insegna". Così il ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara è intervenuto in collegamento al congresso nazionale DirigentiScuola, sindacato italiano dei presidi. "La caduta di rispetto che c'è nella società verso il mondo della scuola deriva anche da questo, voglio che dirigenti e docenti siano rispettati anche dai genitori" perché "in una democrazia matura, in una società democratica, l'autorità non deve preoccupare, anzi è fondamentale perché è il contrario dell'anarchia", ha aggiunto il ministro.