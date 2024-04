Scuola, primo ok al ddl Valditara: torna a pesare il voto in condotta | Opposizione: "Misura classista"

Torna a pesare il voto in condotta e torna il giudizio alle scuole elementari: il Senato, con 74 sì e 56 no, ha dato il primo via libera al disegno di legge del ministro Valditara che rivede il sistema di valutazione degli studenti.

Il provvedimento, che passa ora alla Camera, pone una stretta sul voto in condotta, che sarà espresso i decimi e conterà per passare all'anno successivo o essere ammessi all'esame di Stato e introduce sanzioni per chi aggredisce il personale. Inoltre, durante l'esame in commissione, è stato inserito con un emendamento il ritorno nella scuola elementare dei giudizi sintetici (insufficiente, sufficiente, discreto, buono e ottimo).