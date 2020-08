Sardegna: piano P. Civile per rientro turisti positivi | L'Ungheria chiude le frontiere da settembre

Per soddisfare una domanda attesa di mobilità pari all'85% rispetto al pre-Covid sarebbe necessario un incremento del 70% in urbano e 42% in extraurbano delle percorrenze chilometriche "con un fabbisogno di autobus e personale di guida insostenibile" che nelle ore di punta richiederebbe circa 19.400 autobus aggiuntivi e 31.000 conducenti, per un costo complessivo di 1,6 miliardi di Euro. E' quanto prevede una simulazione dell'ufficio studi di Asstra, l'associazione che riunisce le aziende di trasporto pubblico locale.