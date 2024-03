Scuola, La Russa: non si chiude per Ramadan, rispettare le regole

Sulla chiusura della scuola di Pioltello per il Ramadan "non ne faccio una questione ideologica ma di regole.

Se non si può, non si può". Così il Presidente del Senato, Ignazio La Russa, che aggiunge: "Il ministro Valditara mi dice che, allo stato attuale, non si possono aggiungere ulteriori giorni di sospensione didattica. Quindi non si sarebbe dovuto fare. Se poi si vorrà, si potrà discutere se cambiare le regole e introdurre la possibilità di feste ulteriori, anche di altre religioni, non solo quella islamica".