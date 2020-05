Scuola, il Senato conferma la fiducia sul decreto con 148 sì | Azzolina: "Testo migliorato, bene la maggioranza"

Il Senato conferma la fiducia sul decreto legge scuola , approvandolo con 148 voti a favore e 77 contrari. Il testo passa ora alla Camera, che inizierà ad esaminarlo in Aula a partire dal 3 giugno. I capigruppo di Montecitorio hanno previsto il via libera sul testo entro il 6 giugno. Il provvedimento "è stato migliorato grazie al lavoro della maggioranza, che ha guardato all'interesse del sistema dell'istruzione", ha commentato il ministro Lucia Azzolina .

Il dl disciplina gli esami di Stato conclusivi del I e del II ciclo di istruzione, la valutazione finale degli alunni, la conclusione dell'anno scolastico 2019/2020 e l'avvio del 2020/2021, le procedure concorsuali straordinarie per la Scuola secondaria di I e II grado.

"Alla Camera dei deputati il testo dove dovrà essere convertito definitivamente in legge entro il 7 giugno", ha spiegato Azzolina. Come ministero "siamo intanto al lavoro per consentire gli esami di Stato del secondo ciclo in presenza e in sicurezza".

"Lavoriamo già anche all'avvio del prossimo anno scolastico - ha poi sottolineato il ministro dell'Istruzione - sia sotto il profilo amministrativo, con la digitalizzazione delle graduatorie per le supplenze e anche delle immissioni in ruolo, sia sotto il profilo organizzativo. Vogliamo riportare a scuola i nostri studenti e vogliamo farlo al meglio".