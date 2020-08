Scuola, Crisanti: soglia temperatura 37,1 e mascherine necessarie

Andrea Crisanti, microbiologo dell'Università di Padova e fautore della strategia dei tamponi di massa, "nelle misure per il ritorno a scuola bisogna evitare di sbagliare due volte. Le misure sono state scelte, ora vanno applicate in maniera rigorosa". Per l'esperto "la temperatura sui ragazzi va presa a scuola, non a casa, e andrebbe abbassata, direi a 37,1, per entrare in aula. Le mascherine sono sicuramente necessarie per i più grandi".