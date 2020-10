Scuola, Azzolina scrive a De Luca: elementari e medie in classe

Ansa

Il ministro della Scuola Lucia Azzolina scrive al governatore della Campania Vincenzo De Luca per precisare che per elementari e medie le lezioni devono svolgersi in presenza. L'ultimo Dpcm, chiarisce, prevede "forme di flessibilità organizzativa" per le superiori "comprese turnazioni e modulazione orari ingresso", mentre per scuola dell'infanzia e primo ciclo "auspico la ripresa in presenza" adeguando le disposizioni già emanate al Dpcm.